A + A -

واصل اللاعب المصري الدولي محمد صلاح صناعة التاريخ مع فريقه ليفربول، لينفرد بالرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب أفريقي في موسم واحد بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل ساديو ماني أولا لليفربول قبل أن يحرز صلاح الهدف الثاني بكرة رأسية لعبها بشكل استعراضي فوق الحارس، وأصبح أول لاعب أفريقي يسجل 30 هدفا في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم سجل البرازيلي فيرمينيو الهدف الثالث لليفربول، بالمرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 70 نقطة في المركز الثالث بالبريميرليج مع مديره الفني الألماني يورجن كلوب، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 38 نقطة في المركز الحادي عشر مع مدربه إيدي هويي.

وبهذا الهدف، أصبح صلاح ثامن لاعب، على مستوى العالم، يسجل 30 هدفا في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.. بفارق هدف واحد أمام الرقم القياسي السابق لأي لاعب أفريقي في الدوري الإنجليزي والذي حققه الإيفواري الدولي السابق ديدييه دروغبا في موسم 2009 - 2010 عندما سجل 29 هدفا لتشيلسي.

وبهذا الهدف، عادل الفرعون المصري رصيد الأسطورة آيان راش نجم ليفربول السابق والذي سجل 40 هدفا لليفربول في مختلف المسابقات موسم 1986 - 1987... وكذلك وسع صلاح، متصدر ترتيب هدافي الدوري، الفارق بينه وبين هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي إلى 5 أهداف قبل 4 مراحل من نهاية الدوري.

ويقترب صلاح أيضا من معادلة آخر أكبر رصيد من الأهداف يسجله أي لاعب مع فريق إنجليزي في مختلف المسابقات وهو الرقم المسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2007 - 2008 حيث سجل 42 هدفا لمانشستر يونايتد قبل شهور من انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.