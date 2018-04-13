نتائج قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: قمّة نارية!

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أقيمت اليوم في مدينة نيون السويسرية فعاليات قرعة الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وأسفرت القرعة عن مواجهة كبيرة جداً بين بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني، سيلعب البافاري على أرضه في مباراة الذهاب، أما مباراة الإياب ستقام على ملعب سانتياغو بيرنابيو.



والمباراة الثانية بطبيعة الحال، ستجمع بين ليفربول الإنكليزي وروما الإيطالي، وسيخوض الريدز مباراة الذهاب على أرضه في أنفيلد، ومباراة الإياب في الأولمبيكو.



مبارتي الذهاب ستقام في الـ24 والـ25 من شهر نيسان الحالي والإياب في الاول والثاني من شهر أيار.