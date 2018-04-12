بالفيديو - ركلة جزاء تحبط آمال يوفنتوس وتؤهل ريال مدريد

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واصل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، بعدما تأهل للدور قبل النهائي بالرغم من خسارته 1-3 أمام ضيفه يوفنتوس في إياب دور الثمانية.

وأحرز ثلاثية نادي "السيدة العجوز" كل من ماريو ماندزوكيتش ثنائية في (د.2 و37) وبليزي ماتويدي في (د.61)، بينما سجل هدف ريال مدريد الوحيد كريستيانو رونالدو في الدقيقة (90+8 من ركلة جزاء)، ليتأهل النادي الملكي بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين.

وفي وقت كان يستعد الفريقان لشوطين إضافيين، وبعد احتساب الحكم الإنحليزي مايكل أوليفر 3 دقائق من الوقت بدل الضائع، منح ركلة جزاء لاشتباهه باحتكاك من المدافع المغربي المهدي بنعطية على فاسكيز أثارت اعتراضا جنونيا للاعبي يوفنتوس نجم عنها طرد بوفون لاعتراضه على قرار الحكم.

وبعد دخول البديل البولندي فويتشي تشيسني سجل رونالدو هدف الفوز من نقطة الجزاء في (د.90+8).

وبرغم خروجه، حقق يوفنتوس فوزه التاسع على ريال في 21 مباراة مقابل 10 خسارات وتعادلين. يذكر أنه في 49 مواجهة تقدم فيها الفريق الزائر ذهابا 3-0، لم ينجح الخصم في قلب تأخره إيابا.

وانضم ريال في نصف النهائي إلى ليفربول الإنكليزي الذي تخطى الثلاثاء مواطنه مانشستر سيتي (3-0 و2-1)، وروما الإيطالي الذي صدم برشلونة الإسباني (1-4 و3-0) وبايرن ميونيخ الألماني المتأهل الأربعاء على حساب إشبيلية الإسباني (2-1 و0-0).