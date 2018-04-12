living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو - ركلة جزاء تحبط آمال يوفنتوس وتؤهل ريال مدريد

12
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

واصل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، بعدما تأهل للدور قبل النهائي بالرغم من خسارته 1-3 أمام ضيفه يوفنتوس في إياب دور الثمانية.

وأحرز ثلاثية نادي "السيدة العجوز" كل من ماريو ماندزوكيتش ثنائية في (د.2 و37) وبليزي ماتويدي في (د.61)، بينما سجل هدف ريال مدريد الوحيد كريستيانو رونالدو في الدقيقة (90+8 من ركلة جزاء)، ليتأهل النادي الملكي بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين.

وفي وقت كان يستعد الفريقان لشوطين إضافيين، وبعد احتساب الحكم الإنحليزي مايكل أوليفر 3 دقائق من الوقت بدل الضائع، منح ركلة جزاء لاشتباهه باحتكاك من المدافع المغربي المهدي بنعطية على فاسكيز أثارت اعتراضا جنونيا للاعبي يوفنتوس نجم عنها طرد بوفون لاعتراضه على قرار الحكم.

وبعد دخول البديل البولندي فويتشي تشيسني سجل رونالدو هدف الفوز من نقطة الجزاء في (د.90+8).

وبرغم خروجه، حقق يوفنتوس فوزه التاسع على ريال في 21 مباراة مقابل 10 خسارات وتعادلين. يذكر أنه في 49 مواجهة تقدم فيها الفريق الزائر ذهابا 3-0، لم ينجح الخصم في قلب تأخره إيابا.

وانضم ريال في نصف النهائي إلى ليفربول الإنكليزي الذي تخطى الثلاثاء مواطنه مانشستر سيتي (3-0 و2-1)، وروما الإيطالي الذي صدم برشلونة الإسباني (1-4 و3-0) وبايرن ميونيخ الألماني المتأهل الأربعاء على حساب إشبيلية الإسباني (2-1 و0-0).

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout