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شاهد.. الهدف الأفضل في تاريخ نهائيات كأس العالم

9
APRIL
2018
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اختار عشاق كرة القدم حول العالم هدف المكسيكي مانويل نيجريتي كأفضل هدف في تاريخ نهائيات كأس العالم، وذلك عقب استطلاع أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم على حسابه الرسمي في فيسبوك.

واختير هدف نيجريتي أمام بلغاريا في مونديال المكسيك 1986 من قبل الجمهور الكروي كأفضل هدف تم تسجيله خلال نهائيات كأس العالم FIFA.

فخلال الفترة من 31 مارس الماضي وحتى 09 أبريل الجاري، دعا FIFA الجماهير للمشاركة في التصويت على أفضل هدف في نهائيات كأس العالم من خلال صفحة كأس العالم FIFA عبر فيسبوك من بين 32 هدفا تم تسجيلها في مختلف نسخ العرس الكروي العالمي.

وتفوّق هدف نيجريتي على هدف البرازيلي إيدير أمام الاتحاد السوفيتي في مونديال إسبانيا 1982 في التصويت النهائي. وقد احتدمت المنافسة بين مختلف الأهداف إلى أن تم تتويج نيجريتي وهدفه في نهاية التصويت.

روسيا اليوم
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