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سائق فيراري يدهس زميله في سباق فورمولا 1

8
APRIL
2018
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أصيبت قدم ميكانيكي في فريق "فيراري"، بكسر مزدوج، بعد أن صدمته سيارة كيمي رايكونن، خلال سباق جائزة البحرين الكبرى في بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1".
فبعد وقفة الصيانة، حصل رايكونن على الإذن بالانطلاق، رغم عدم تغيير الإطار الأيسر الخلفي، ليصطدم بأحد الفنيين، الذي نقل إلى المستشفى، بينما انسحب السائق الفنلندي من السباق.

ونشر فريق "فيراري" بعد الحادثة تغريدة، قال فيها، بأن الميكانيكي واسمه فرانشيسكو، يعاني على الأغلب من كسر مزدوج في الساق، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلّق رايكونن على الحادثة بقوله: "لا أرى ما يحدث مع فريق الصيانة، فمهمتي تقوم على الانطلاق بأقصى سرعة عندما يصبح الضوء أخضر اللون. أشعر بالأسف لإصابة الميكانيكي، كما أني لم أكمل السباق".

وكان فريق "فيراري" قد تعرض لغرامة مالية يوم الجمعة الماضية قيمتها 5 آلاف يورو، وذلك بعد خروج سيارة رايكونن من الصيانة، بطريقة غير آمنة.

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