living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شبح كلوب يحلق فوق سماء ميونيخ

7
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



يخوض بايرن ميونيخ صراعا ضد الوقت من أجل تعيين مدرب جديد يقود الإدارة الفنية للفريق الألماني في الموسم المقبل خلفا ليوب هاينكيس. تقارير صحفية تحدثت عن رغبة البافاري في التعاقد مع مدرب ليفربول يورغن كلوب. فهل ينجح في ذلك؟

بعد إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تدريب فريق بايرن ميونيخ، لم يتردد النادي الألماني في الاستعانة بخدمات المدرب المخضرم يوب هاينكيس، الذي قاد الفريق البافاري إلى التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا سنة 2013.


وفي وقت وجيز، تمكن هاينكيس (72 عاماً) من إعادة بايرن ميونيخ إلى سكة الانتصارات، والتحليق وحيدا في صدارة الدوري الألماني “بوندسليغا” برصيد 69 نقطة، إذ حسم الفريق البافاري لقب الدوري بنسبة كبيرة.


وأعلن يوب هاينكيس في أكثر من مرة أنه سيغادر النادي نهاية الموسم الحالي. ما دفع إدارة النادي الألماني إلى جس نبض العديد من المدربين، من أجل تولي قيادة دفة النادي في الموسم المقبل، غير أن مهمة الفريق البافاري في العثور على ربان جديد، يقود سفينة البايرن في الموسم القادم، لا تبدو مفروشة بالورود، حسب ما تشير إليه العديد من التقارير الصحفية الألمانية.


ورفض مدرب بوروسيا دورتموند السابق توماس توخيل تدريب بايرن ميونيخ، في ظل توقعات بتوليه قيادة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كما أكد المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت فريدي بوبيتش أن مدرب الفريق، نيكو كوفاتش باق في الفريق ولن يُدرب بايرن ميونخ في الموسم المقبل.

كلوب.. المهمة الصعبة


وتشير تقارير صحفية ألمانية أن نادي بايرن ميونيخ، يُريد التعاقد مع مدرب ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، بيد أنه يُدرك صعوبة مهمته، فالمدرب الألماني يُقدم موسما رائعا مع “الريدز”، الذي يحتل المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمييرليغ”، كما أنه بات قريبا من حجز تأشيرة المرور إلى دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما هزم مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب.
ويرتبط يورغن كلوب بعقد مع نادي ليفربول يمتد حتى سنة 2022، إذ يبدو أن إدارة “الريدز” لن تفرط بسهولة في خدمات المدرب الألماني، الذي يُقدم كرة تعتمد على اللعب الجماعي والضغط العالي، بالإضافة إلى التطور الملحوظ، الذي يشهد الفريق تحت قيادة كلوب مع مرور الوقت.


كلوب.. الحل الأنسب


ويبدو كلوب خيارا مُناسبا لتولي مهمة تدريب نادي بايرن ميونخ، الذي تجرع مرارة الهزيمة في مرات عديدة على يد كلوب، حينما كان يُدرب فريق بوروسيا دورتموند، ووصل معه سنة 2013 إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسرها أمام بايرن ميونيخ.


ويعرف كلوب أجواء الدوري الألماني بشكل جيد، ويمتلك كذلك خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية. علاوة على ذلك، فإن المدرب الألماني قدم اعتماده كواحد من أفضل المدربين في عالم الساحرة المستديرة، حيث يمتلك خططا تكتيكية تُراعي غالبا حيثيات كل مباراة على حدة، وهو ما سيساعد النادي البافاري على مواصلة سيطرته المحلية، ورفع حظوظه بشكل كبير في الوقوف على منصات التتويج القارية.

DW World
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout