صلاح يختار رقم قميصه مع ريال مدريد

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كشفت تقارير صحافية إسبانية عن تواصل المصري الشاب محمد صلاح "25 عاما" لاتفاق من أجل الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واختار محمد صلاح اللعب بالقميص رقم "11" في ريال مدريد في الموسم المقبل وهو رقمه الحالي مع ناديه ليفربول ورقم الويلزي غاريث بيل المتوقع رحيله عن صفوف ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لـ "دونبالون" فإن ريال مدريد ينتظر نهاية الموسم الحالي من أجل البدأ في مفاوضات مع نادي ليفربول بهدف نقل هداف الدوري الإنجليزي الحالي برصيد 29 هدفا لصفوف النادي الأبيض الإسباني.

وينوي ريال مدريد تقديم قرابة الـ180 مليون يورو لاقناع ليفربول بالتخلي عن صلاح.

وكان صلاح قد رحل عن صفوف روما مقابل42 مليون يورو في الصيف الماضي ليتمكن من تقديم أفضل مواسمه وتسجيل 38 هدفاً فى جميع المسابقات.

المصدر: eurosport