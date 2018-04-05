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رونالدو وميسي.. الأرقام تكشف "سرا غريبا"

5
APRIL
2018
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كشف إحصاء حديث أن أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو، ونجم برشلونة الإسباني الفذ ليونيل ميسي، يأتيان في مركزين متأخرين بين قائمة أوفر مهاجمي نسخة دوري أبطال أوروبا الحالية جهدا.
وطبقا للإحصاء الذي أجرته صحيفة "نيو تسيوشي تسايتونغ" السويسرية قبل لقاءات دور الثمانية من البطولة، جاء رونالدو في المركز التاسع، وميسي في المركز الثاني عشر، بين مجموعة من أبرز مهاجمي أوروبا.

وجاء متوسط المسافة التي قطعها رونالدو (33 عاما) في الدقيقة 101.9 متر، في مقابل 89.9 متر لميسي (30 عاما)، رغم تأثير اللاعبين الكبير مع فريقيهما.

وتصدر القائمة توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، بمعدل 124.8 متر في الدقيقة.

وكانت أرقام أبرز مهاجمي دوري أبطال أوروبا في القائمة كالتالي:

مولر (بايرن ميونيخ) 124.8 مترا في الدقيقة

هاري كين (توتنهام هوتسبر الإنجليزي) 117.5 متر في الدقيقة

إدينسون كافاني (باريس سان جرمان الفرنسي) 116 مترا في الدقيقة

نيمار (باريس سان جرمان) 112.2 متر في الدقيقة

سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي) 112.1 متر في الدقيقة

كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني) 111 مترا في الدقيقة

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) 109.6 متر في الدقيقة

كيليان مبابي (باريس سان جرمان) 107 أمتار في الدقيقة

رونالدو (ريال مدريد) 101.9 متر في الدقيقة

بيير إيميريك أوباميانغ (لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق) 100.8 متر في الدقيقة

روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) 99.6 متر في الدقيقة

ميسي (برشلونة) 89.9 متر في الدقيقة

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