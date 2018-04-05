تعرفوا على تميمة كأس العالم 2018..."زابيفاكا"

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سبوتنيك -

أول تميمة في كأس العالم والأولى في المسابقات الرياضية الكبرى كانت خلال كأس العالم 1966 في إنكلترا وكانت على شكل أسد.



تميمة كأس العالم على شكل أسد تعني الرمز التقليدي لبريطانيا العظمى والشعار الرسمي لاتحاد كرة القدم البريطاني.



هناك 14 تميمة مختلفة لكأس العالم تم اعتمادها خلال التاريخ حسب الدولة المستضيفة لبطولة.

ففي بطولة كأس العالم 2018، التي تستضيفها روسيا، تم اختيار تميمة “زابيفاكا”.



ترتدي التميمة على شكل ذئب قميصا مكتوبا عليه “روسيا 2018″، وعلى رأسه نظارات رياضية برتقالية. زي التميمة عبارة عن مزيج من الألوان الأبيض والأحمر والأزرق، وهي تمثل ألوان العلم الروسي.