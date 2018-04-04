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مقصية رونالدو تهوي بأسهم يوفنتوس

4
APRIL
2018
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تراجعت أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي، يوم الأربعاء، إلى مستوى هو الأدنى منذ 8 أشهر، جراء هزيمة بثلاثة أهداف دون مقابل أمام ريال مدريد الإسباني سجل فيها كريستيانو رونالدو هدفا مثيرا.
وسجل النجم البرتغالي الهدف الثاني للريال في الدقيقة 64 بطريقة أكروباتية خلفية مزدوجة بعدما ارتقى عاليا في الهواء، وحظي بعده بإشادة عالمية.

وبحسب "بلومبرغ"، فإن هدف رونالدو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، جعل أسهم يوفنتوس تهبط بـ7.9 في المئة، وتراجعت إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2017.

وهوت قيمة أسهم الفريق في سوق المال إلى 778 مليون دولار، وهو ما يفاقم أزمة الأسهم التي خسرت 18 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي.

وتتولى عائلة أغنيلي في إيطاليا إدارة أصول فريق يوفنتوس منذ أكثر من تسعين عاما، كما تدير أيضا شركات كبرى مثل فيراري "إن في" و"فيات كريسلر".

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