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الفرعون صلاح يقترب من إنجاز تاريخي لم يتحقق منذ قرن

1
APRIL
2018
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كشفت تقارير صحفية، أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر، وليفربول الإنجليزي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي لم يتحقق منذ أكثر من مئة عام، إذا ما استمر في تسجيل الأهداف خلال الموسم الجاري.

وذكرت التقارير أن عدد الأهداف التي سجلها صلاح مع ليفربول، يتفوق على حصيلة ما سجلته فرق عدة بتشكيلاتها الكاملة، خلال الموسم الجاري، ما يجعله قريبا من تسجيل اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي انطلق عام 1888.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي البريميرليغ برصيد 29 هدفا حتى الآن، متفوقا على أندية وست بروميتش ألبيون وهيدرسفيلد وسوانزي سيتي بـ25 هدفا لكل منهم، وبرايتون بـ28 هدفا، ومتساويا مع كل من بيرنلي وستوك سيتي وساوثهامبتون بـ29 هدفا لكل منهم، وفي حال تسجيله أهداف أخرى سيتفوق أو سيعادل رصيد أندية كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد بـ31 هدفا لكل منهما، بشرط عدم نجاح تلك الأندية في تسجيل أهداف.

وفي حال واصل صلاح تفوقه على هذه الأندية، فإنه سيحقق رقما قياسيا في تاريخ الدوري الإنجليزي، منذ بدء تدوين إحصائياته، في عام 1888.

وخلال 130 عاما، تمكّن لاعبان فقط، من معادلة أو تخطي حاجز أهداف فريقين في البريميرليغ، أولهما ديفيد ماكلين لاعب شيفيلد وينزدي، الذي تخطى نوتس كاونتي 28 هدفا، وأرسنال 26هدفا، في موسم 1912-1913.

والثاني هو نجم توتنهام، هاري كين، الذي توّج هدافا للدوري الموسم الماضي، برصيد 29 هدفا، معادلا سجل سندرلاند، ومتخطيا ميدلسبره 27 هدفا.

وسجل صلاح 37 هدفا في موسمه الأول مع الريدز في مختلف المسابقات، وذلك بعدما سجل هدف الفوز القاتل لفريقه في مرمى كريستال بالاس أمس السبت، بواقع، 29 هدفا في الدوري، وهدف في كأس إنجلترا، بالإضافة إلى 7 أهداف أخرى في دوري أبطال أوروبا.

روسيا اليوم
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