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بالصور - جماهير فريق سيلتك تدعم القضية الفلسطينية فى الدورى الاسكتلندي

1
APRIL
2018
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واصلت جماهير فريق سيلتك الاسكتلندي التضامن مع القضية الفلسطينية، وذلك خلال مباراة فريقها أمام روس كاونتى، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى الاسكتلندى، والتى حسمها الأخضر بثلاثية نظيفة لصالحه.

ورفعت جماهير سيلتك الأعلام الفسلطينية أثناء الاحتفال بأهداف فريقها، من أجل التضامن مع القضية الفسلطينية، بعد أن شن جيش الاحتلال هجوما على مواطنين فلسطنيين على مدار اليومين الماضين، فى ذكرى "يوم الأرض".

المعروف أن جماهير سيلتك دائما ما تناصر القضية الفلسطينية، إذ فعلت ذلك أكثر من مرة، آخرها عندما أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.

ويتصدر سيلتك جدول ترتيب الدورى الاسكتلندي برصيد 71 نقطة بفارق 12 نقطة كاملة عن غريمه التقليدى جلاسكو رينجرز الوصيف بـ59 نقطة.

اليوم السابع
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