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انتصارات بالجملة للبنان في طاولة غرب آسيا

31
MARCH
2018
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 أحرز منتخب لبنان للسيدات لقب بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة، التي تقام في الأردن، على حساب منتخب الاردن بنتيجة 3/صفر، كالآتي: فازت ملاك خوري (لبنان) على سوار ابي يمن (الاردن) بنتيجة 3/2، ثم فازت ماريانا سهاكيان (لبنان) على براء الودية (الاردن) 3/1، وحسمت المباراة الاخيرة لصالح لبنان تاليا عازار بفوزها على تيما ابي يمن بنتيجة 3/2. وكانت سيدات لبنان قد فزن على سيدات سوريا 3/صفر وعلى سيدات العراق 3/صفر.

وعند الشابات (تحت 21 سنة) حصد الفريق اللبناني المركز الاول بثلاثة انتصارات نظيفة على كل من العراق 3/صفر، والاردن 3/1 وسوريا 3/1. وتابعت ناشئات لبنان حصد الالقاب وتربعن على عرش ناشئات غرب آسيا بفوزهن على الاردن 3/صفر، وعلى البحرين 3/1، وعلى سوريا 3/صفر، مقابل خسارة واحدة امام العراق 2/3، وتصدرن البطولة بثلاثة انتصارات، فيما حلت ناشئات العراق في المركز الثاني بخسارتين.

وقد مثل لبنان في هذه البطولة اللآعبات: ماريانا سهاكيان، ملاك خوري، ليتيسيا عازار، مريم الهبش وتاليا عازار. وترأس البعثة الدكتور بيار هاني.

وتتابع البطولة في مسابقات الفردي في جميع فئاتها.

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