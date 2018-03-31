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اناث لبنان بطلات غرب آسيا في التنس تحت 12 سنة

31
MARCH
2018
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 أحرز لبنان لقب الاناث وإيران لقب الذكور لبطولة غرب آسيا في التنس (تحت ال12 سنة)، التي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة، برعاية وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، على الملاعب الخمسة لنادي الغولف، تحت اشراف الاتحاد الآسيوي للعبة.

واختتمت البطولة اليوم بحضور حاشد، تقدمه رئيس الاتحاد اللبناني للتنس أوليفر فيصل ونائباه مدير الدورة عارف مارديني وباتريك مخباط والأمين العام ألان صايغ وعدد من أعضاء الاتحاد، مندوب الاتحاد الدولي الايراني أمير بورجاي، رئيس نادي المون لاسال جهاد سلامة، ممثل نادي الغولف سامي صوما، رؤساء الوفود، واهالي اللاعبين واللاعبات.

وفي التفاصيل احرزت ايران لقب الذكور بعد فوزها على لبنان (2- 1)، في نهائي مثير لم يحسم الا في مجموعة الـ"تاي بريك". واحتل لبنان المؤلف من اللاعبين فريدي اسطفان وفادي بيدان ووليم جاد، بقيادة المدرب توماس ويل، المركز الثاني. فيما حل الاردن ثالثا وقطر في المركز الرابع.

ولدى الاناث، أحرز الفريق اللبناني المؤلف من ماريا بريدي، يمنى فيصل وأنيسيا حمود، بقيادة المدرب محمد عطايا، المركز الأول بعد الفوز المثير بمجموعتين لواحدة (2- 1)، على اناث ايران. في المباراة الحاسمة على اللقب. وبذلك أحتل لبنان المركز الأول في فئة الاناث تليه ايران فالعراق فسوريا.

وبذلك تأهل ذكور وإناث ايران ولبنان الى نهائيات بطولة آسيا لتحت ال12 سنة، التي ستقام في كازاخستان أواخر العام الجاري.


وفي الختام أقيم حفل التتويج واستهل بالنشيد الوطني فكلمة مارديني الذي هنأ الفائزين والفائزات في البطولة "التي كانت ناجحة بكل المقاييس، وكل من ساهم في انجاحها". كما شكر المندوب الدولي بورجاي والحكام ومسؤولي البطولة والشركات الراعية.

الكلمة الثانية لفيصل الذي قال"اشكر جميع الوفود على المشاركة، واهنئ الفرق الفائزة و"هارد لاك" للفرق الخاسرة. شعاري اطلقته العام الفائت اننا نلعب من أجل السلام. وأود ان أشكر نادي الغولف لاستضافته البطولة، ونأمل ان نستضيف البطولة للعام الثالث على التوالي. واود ان اشكر رجال الصحافة والاعلام لتغطيتهم اخبار الدورة تغطية مميزة".

الكلمة الثالثة لصوما رحب فيها بالوفود في نادي الغولف، ومضيفا ان "ابواب النادي مفتوحة امام الجميع لخوض المباريات".

الكلمة الأخيرة لبورجاي الذي وجه الشكر الى الاتحاد اللبناني لاستضافته البطولة في نادي الغولف.

ثم جرت عملية توزيع الكؤوس والدروع وشهادات المشاركة، وسط أجواء احتفالية.

وطنية
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