رونالدو يطلب رحيل 7 لاعبين

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وضع كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد قائمة من 7 لاعبي الفريق، طالب برحيلهم عن النادي الملكي بنهاية الموسم.

وحسب صحيفة “ديلي ستار”، ضمت القائمة التي لا يريدها رونالدو، لاعب الوسط الإسباني الدولي إيسكو، وحارس الفريق الأساسي كيلور نافاس، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي.

وقالت الصحيفة: “رونالدو ليس سعيدا بسلوك إيسكو داخل وخارج الملعب ويريده أن يرحل”.

كما طلب رونالدو استبعاد الحارس الكوستاريكي رغم العلاقة الطيبة التي تجمعمها، والتعاقد مع دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، أو مارك أندريه تير شتيغن حارس برشلونة، أو تيبو كورتوا حارس تشلسي.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن رونالدو طلب أيضا رحيل كل من ماتيو كوفاسيتش وماركوس يورنتي، والشابين بورخا مايورال وخيسوس فاليخو.