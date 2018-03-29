رونالدو يستعد لمواجهة يوفنتوس بالغياب عن لقاء لاس بالماس

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لاس بالماس بعد غد السبت ليكون في أفضل حالة ممكنة عند يوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية اليومية إن رونالدو اتفق مع المدرب زين الدين زيدان على البقاء في مدريد بينما سيقطع الفريق ساعتين ونصف الساعة في رحلة جوية إلى جزر الكناري.

وشارك رونالدو (33 عاما) أساسيا في كل المباريات الثماني بدوري الأبطال هذا الموسم وسجل في جميعها ليحتل صدارة هدافي المسابقة برصيد 12 هدفا. لكنه عادة يغيب عن الرحلات الطويلة في الدوري وغاب عن الفوز 2-1 على ليجانيس وعن الهزيمة 1-صفر أمام إسبانيول في فبراير الماضي.

ولم يشارك رونالدو في أي من المباريات الست في كأس الملك.

وستكون المواجهة ضد يوفنتوس بطل ايطاليا تكرارا لنهائي دوري الأبطال 2017 عندما فاز ريال مدريد 4-1 وهز رونالدو الشباك مرتين.

المصدر: الراي