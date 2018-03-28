التعاقد مع زيدان شرط نيمار للبقاء في باريس سان جيرمان

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يبدو أن مهمة فريق باريس سان جيرمان في التعاقد مع مدرب جديد لن تكون مفروشة بالورود. تقارير صحفية تؤكد اشتراط نجم الفريق نيمار تولي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مهممة تدريب فريق العاصمة الفرنسية من أجل البقاء في الفريق.

مع توديع نادي باريس سان جيرمان دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على يد العملاق الإسباني ريال مدريد، أوضحت العديد من التقارير الصحفية أن إدارة نادي العاصمة الفرنسية، ستقيل المدرب الإسباني أوناي إيمري من مهمة تدريب الفريق.

وظهرت العديد من الأسماء المرشحة لقيادة فريق باريس سان جيرمان، الذي يعج بالكثير من النجوم العالميين. ويبدو أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، صاحب أعلى صفقة في تاريخ كرة القدم (222 مليون يورو)، سيحدد هوية مدرب الفريق في الموسم القادم.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "سبورت" أن نيمار، يشترط تولي الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان مهمة تدريب باريس سان جيرمان، من أجل البقاء داخل أسوار الفريق الفرنسي في الموسم القادم، وأضاف الموقع الفرنسي أن النجم البرازيلي يتمنى العمل تحت قيادة مدرب ريال مدريد الحالي، زيدان.

وأشار الموقع بناء على معلومات استقاها من البرنامج الإسباني الشهير"El Chiringuito" أن نيمار، يريد من رئيس الفريق الباريسي ناصر الخليفي التعاقد مع زيدان، الذي حقق ثمانية ألقاب مع النادي الملكي في وقت وجيز، وأضاف أن النجم البرازيلي يرى أن زيدان قادر على قيادة فريق العاصمة الفرنسية للتألق على الصعيد الأوروبي.

ومن جهة أخرى، يُصارع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي وإنقاذ موسم "الميرنغي" الكروي، إذ ودع الفريق كأس ملك إسبانيا وتبدو مهمته شبه مستحيلة في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، في ظل تألق نادي برشلونة اللافت هذا الموسم.

يُشار إلى أن نيمار ( 26 عاماً) يغيب عن الملاعب منذ مدة بسبب الإصابة، ويُتوقع عودته إلى المستطيل الأخضر قبل انطلاق بطولة كأس العالم صيف هذه السنة في روسيا.



