اجتماع للجنة الإدارية في نادي المرميين - الشانفيل

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صدر عم نادي المريميين - الشانڤيل البيان التالي:

عقدت اللجنة الادارية لنادي المريميين اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم في مقر النادي في الشانفيل، تطرّقت خلاله إلى آخر التطوّرات المستجدّة على ساحة كرة السلّة. وخلال الجلسة، اتصل رئيس النادي اكرم صفا بعضو اللجنة إيلي فرحات، مطمئنا على صحته وداعيا له بالشفاء العاجل، و من ثم وضعه في جوّ الاجتماع. متمنيا عليه بإجماع الحاضرين الاستقالة فوراً من اتّحاد كرة السلّة، كي لا يكون نادي الشانفيل شاهد زور على ما يجري من تجاوزات، وغياب أيّ رؤية مستقبليّة تجّنب اللعبة الانهيار.