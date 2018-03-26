ملاكم أوكراني يهدي قفازايه لرونالدو!

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أهدى الأوكراني فاسيلي لوماتشينكو، أحد أفضل الملاكمين في العالم، قفازاته للدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم.

وكتب إيغيس كليماس مدير أعمال فاسيلي لوماتشينكو، على صفحته "إنستغرام": "كان من دواعي السعادة أن ألتقي مع الأفضل ، مع كريستيانو رونالدو، وأعطيه هدية من الأفضل، فاسيلي لوماتشينكو".

وسيواجه فاسيلي لوماتشينكو بطل العالم الفنزويلي خورخي ليناريس، حامل حزام رابطة الملاكمة العالمية، يوم 12 مايو المقبل، في مدينة نيويورك الأمريكية.

وحقق فاسيلي لوماتشينكو (30 عاما) 10 انتصارات، في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة.