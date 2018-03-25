على ما يبدو....وداعاً آرسين فينجر

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كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن مرشح محتمل لقيادة فريق آرسنال خلفا للمدرب الفرنسي آرسين فينجر.

وقالت صحيفة “كيكر”: “بعد أن ارتبط بخلافة يوب هاينكس مرارًا وتكرارًا في بايرن ميونخ، فإن توماس توخيل مدرب بوروسيا دورتموند السابق، سوف يدرب آرسنال خلفًا لفينجر”

وأضافت الصحيفة: “آرسنال يستعد لإنهاء حقبة غير عادية لفينجر والتي امتدت 22 عامًا، فاز فيها الجانرز بالدوري الإنجليزي 3 مرات، منها الموسم التاريخي بدون هزيمة في 2004/2003، كما توج الفريق بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات”.

وتابعت: “لكن فريق فينجرعانى في السنوات الأخيرة، كما قدم أداءً محبطًا هذا الموسم في البريمير ليج، كما خسر نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، فضلًا عن توديع كأس الاتحاد مبكرًا على يد نونتجهام فورست الذي يلعب في الشامبيونشيب”.