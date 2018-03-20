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باولو ديبالا في مدريد!

20
MARCH
2018
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رصدت عدسات الكاميرات الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، في العاصمة مدريد، ما أثار المزيد من التكهنات حول دخوله في مفاوضات مع ريال مدريد للانضمام إلى صفوفه الصيف المقبل.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، صورة للنجم باولو ديبالا أثناء وجوده في العاصمة الإسبانية، رفقة شقيقه ووكيل أعماله وبعض الأصدقاء.

وأشارت الصحيفة المقربة من أسوار الفريق الملكي، إلى أن وجود الأرجنتيني في مدريد، قد يرجع لاجتماع سري بينه وبين مسؤولي الريال، خاصة أن وكيل أعماله كان متواجدا معه خلال زيارته لمدريد.

ويرتبط باولو ديبالا (24 عاما)، بعقد مع السيدة العجوز حتى عام 2022.

واستغل ديبالا عدم استدعائه لمعسكر المنتخب الأرجنتيني لمباراتي إيطاليا وإسبانيا الوديتين، للسفر إلى مدريد، ما جعل الصحيفة الإسبانية تتساءل عن أسباب وجوده فى مدريد في الوقت الحالي.

ويعد النجم الأرجنتيني أحد خيارات ريال مدريد الصيفية، في حال رحيل نجم الملكي الويلزي غاريث بيل عن أسوار "سانتياغو برنابيو".

يذكر أن ريال مدريد سيواجه يوفنتوس في مطلع شهر أبريل المقبل، وذلك في إطار مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في إعادة لنهائي 2017، الذي انتهى بفوز الملكي (4-1) وتتويجه باللقب.

روسيا اليوم
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