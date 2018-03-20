ميسي يلتحق بتمارين الارجنتين قبل ودية ايطاليا

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التحق النجم ليونيل ميسي الثلاثاء بزملائه في منتخب الارجنتين لكرة القدم لخوض التمارين في مقر نادي مانشستر سيتي الانكليزي، قبل مواجهة ايطاليا وديا في مباراة إعدادية لمونديال 2018.

ويعسكر ميسي ورفاقه في اكاديمية مانشستر سيتي الذي اقترب كثيرا من احراز لقب الدوري الانكليزي، وذلك قبل خوض مواجهة ايطاليا الجمعة.

ووصل هداف نادي برشلونة للمشاركة في الحصة التمرينية تحت اشراف المدرب خورخي سامباولي، والتي تواجد فيها مواطنه سيرخيو اغويرو هداف سيتي المصاب راهنا. وشارك في التمارين قلب دفاع سيتي نيكولاس اوتامندي، الى نجوم آخرين مثل غونزالو هيغواين، انخل دي ماريا، خافيير ماسشيرانو وماركوس روخو.

ووقعت الارجنتين، وصيفة مونديال 2014، في مجموعة مقبولة نسبيا في مونديال 2018 تضم ايسلندا وكرواتيا ونيجيريا، فيما عجزت ايطاليا عن التأهل الى الحدث العالمي الكبير للمرة الاولى في 60 عاما.