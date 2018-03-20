كيف يرى رادولوفيتش وضع منتخب لبنان؟

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بدأ منتخب لبنان لكرة القدم امس الإثنين تحضيراته على ملعب المجمّع المهني في بئر حسن، استعداداً لمباراته المرتقبة أمام ماليزيا في مدينة كميل شمعون الرياضية الثلثاء 27 الجاري، وهي الأخيرة له ضمن تصفيات الدور الحاسم لنهائيات كأس آسيا “الإمارات 2019”.

ويتصدّر لبنان المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، تلية كوريا الشمالية (8 نقاط)، ثم هونغ كونغ (5) وماليزيا (نقطة واحدة). وهو حسم التأهل للمرة الأولى في تاريخه ميدانياً (من خلال التصفيات)، في 14 تشرين الثاني الماضي، إثر إسقاطه هونغ كونغ على أرضها بهدف من دون ردّ.

ومن المقرر أن يدخل منتخب لبنان معسكراً داخلياً بدءاً من مساء الأربعاء. وكان الجهاز الفني بقيادة المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش استدعى 23 لاعباً للقاء، وأكّد أن الهدف ينصب على إكمال التصفيات بسجل نظيف، واضعاً في الاعتبار أن فوزاً جديداً “يحسّن موقعنا على مختلف الأصعدة ويعزز صدارتنا وأوراقنا في القرعة المقررة الجمعة 4 أيار المقبل في دبي”.

ونوّه رادولوفيتش بما تحقق، وعزاه إلى تعاضد الجميع وتصميمهم وانسجامهم وتألّق اللاعبين خصوصاً وتجانسهم، ما “شكّل ضمانة وجعلنا عائلة واحدة”. وشدد في الحصة التدريبية الأولى على ضرورة عدم الاستهانة باستحقاق الثلثاء المقبل، إذ “علينا ألا ننسى أننا فزنا على ماليزيا في جوهور في الدقائق الأخيرة”.