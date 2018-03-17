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ليلة تاريخية لمحمد صلاح.. وأرقام قياسية بالجملة

17
MARCH
2018
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سجل النجم المصري محمد صلاح رباعية تاريخية وقاد ليفربول إلى فوز كبير على ضيفه واتفورد 5-صفر رفعه موقتا إلى المركز الثالث، السبت في المرحلة 31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي يغيب عنها ثلاثي الصدارة لارتباطه بربع نهائي الكأس.

وسجل صلاح أهدافه في الدقائق 4 و43 و77 و85 ومرر الهدف الخامس للبرازيلي روبرتو فيرمينو (49).

وأصبح صلاح، أفضل لاعب أفريقي لعام 2017، أول لاعب مصري يسجل ثلاثية أو رباعية في الدوري الإنجليزي، رافعا رصيده إلى 28 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين، بفارق 4 أهداف عن مهاجم توتنهام هاري كاين.

كما أصبح صلاح أفضل مسجل يخوض موسمه الأول مع ليفربول، بعدما رفع رصيده إلى 36 هدفا في جميع المسابقات، متخطيا الإسباني فرناندو توريس صاحب 33 هدفا في موسم 2008.

ووحده الإيفواري ديدييه دروغبا (29 هدفا في موسم 2010) يتقدم على صلاح كأفضل مسجل أفريقي في موسم واحد في البريميرليغ.

وأصبح صلاح أول لاعب يسجل رباعية في الدوري لليفربول منذ الأوروغوياني لويس سواريز في مرمى نوريتش عام 2013، وأول لاعب يسجل ثلاثية أو أكثر تحت إشراف مدربه الألماني يورغن كلوب.

وأصبح صلاح رابع لاعب يسجل رباعية لليفربول في البرميرليغ بعد روبي فاولر وماكيل أوين وسواريز، وأول لاعب يسجل رباعية من 4 تسديدات منذ الروسي أندري أرشافين لاعب أرسنال في 2009.

اليوم السابع
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