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رسميا.. بوفون يعود إلى صفوف المنتخب الإيطالي

17
MARCH
2018
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استدعي حارس يوفنتوس وقائده المخضرم جانلويجي بوفون المعتزل دوليا إلى تشكيلة المنتخب الإيطالي من أجل المباراتين الوديتين المقررتين الشهر الحالي ضد الأرجنتين وإنجلترا.

وقرر دي بياجيو عدم استدعاء بالوتيلي، الغائب عن المنتخب الوطني منذ مونديال 2014 حين خرجت إيطاليا من الدور الأول، رغم المستوى الذي يقدمه مع فريقه نيس حيث سجل 21 هدفا في 30 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

ولم يكن استدعاء بوفون (40 عاما) مفاجئا، إذ سبق لحارس يوفنتوس الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد فشل المنتخب في التأهل لنهائيات مونديال روسيا 2018، أن أعرب عن استعداده للعودة من أجل المباراتين الدوليتين الوديتين ضد الأرجنتين في مانشستر وإنجلترا في لندن يومي 23 و27 مارس الحالي، وذلك تلبية لرغبة دي بياجيو الذي كشف أنه يريد عودة حارس يوفنتوس.

وقال بوفون أواخر الشهر الماضي لأحد البرامج المحلية "كنت أفكر بالذهاب في عطلة لبضعة أيام مع عائلتي، لكن عندما يحتاج إليك المنتخب الوطني يتعين عليك أن تكون حاضرا وألّا تتخلى عنه".

وأضاف "لا أستطيع إضافة أي شيء على كلام دي بياجيو سوى أنني أشعر بالمسؤولية والوفاء، ويتعين علي أن أقوم بهما من أجل منتخب يمر في فترة انتقالية"، مشيرا أن "أي لاعب يملك الخبرة يستطيع أن يعود بالنفع في البداية حتى ولو اقتصر الأمر على تقديم النصائح للاعبين الشبان".

والاستحقاق الأهم القادم لإيطاليا هو المشاركة في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية التي تنطلق في سبتمبر المقبل.

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