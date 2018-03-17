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رسميا.. مونديال روسيا بقانونين غير مسبوقين

17
MARCH
2018
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قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، الجمعة، إن تقنية حكم الفيديو المساعد ستستخدم للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في يونيو المقبل في روسيا، كما ستتمكن الفرق من إجراء تبديل رابع في حال امتدت المباراة لوقت إضافي.
ووافق المجلس الدولي لكرة القدم المسؤول عن سن قوانين اللعبة هذا الشهر على استخدام تقنية حكم الفيديو رغم الجدل الذي أثارته.
 
ويقول منتقدون إن هذه التقنية تسببت في ارتباك بالمسابقات، التي استخدمت فيها خاصة للمشاهدين في الملاعب، الذين غالبا لا يدركون ما يحدث خلال عملية المراجعة.
 
وأبلغ إنفانتينو الصحفيين بعد اجتماع لمجلس الفيفا في كولومبيا: "ستكون هذه المرة الأولى في كأس العالم التي تستخدم فيها تقنية حكم الفيديو المساعد.، وقال: "تم تجربة واعتماد هذه التقنية ونحن سعداء للغاية بهذا القرار (..) إنه قرار ضروري ومهم جدا وتاريخي".
 
كما قال الفيفا في بيان إن الفرق ستتمكن من إجراء تبديل رابع إذا امتدت المباريات لشوطين إضافيين، وصدق المجلس الدولي لكرة القدم على تغيير القاعدة.
 
يذكر أن تقنية الفيديو استخدمت في الدوري الممتاز الألماني والإيطالي هذا الموسم، كما تم تجربتها في بعض مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية.
 
وقال إنفانتينو إن هذه التقنية ساعدت على تقليص أخطاء الحكام في المباريات، التي استخدمت فيها.
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