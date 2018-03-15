بيان عاجل من الفيفا بشأن بث إسرائيل لمباريات المونديال

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أكد الإتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا- إن هيئة الإذاعة الإسرائيلية بمحطتها العربية لا تستطيع بث مباريات كأس العالم 2018 عبر الأقمار الصناعية أو خارج حدودها.



وقال الفيفا فى بيان رسمي إن حقوق بث مباريات كأس العالم فى شمال أفريقيا وحدود الشرق الأوسط حصرية لقناة beIN Sports القطرية.

وكانت صفحة “إسرائيل بالعربية” بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد أكدت أن إسرائيل ستبث وقائع مباريات كاس العالم بالعربية مجانًا على قناة “مكان” الفضائية الإسرائيلية.



ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها على “فيسبوك” أن طاقماً من الإعلاميين سيقوم على بث مباريات المونديال باللغة العربية، حيث يتم بث المباريات في التليفزيون وعبر موقع قناة “مكان” بالتوازي مع البث العادي باللغة العبرية، وهو ما يعني أن دولاً مثل الأردن ومصر، سيتمكن مشاهدوها من مشاهدة مباريات كأس العالم من خلال هذه القنوات الناقلة للمونديال.



وأثار الإعلان الإسرائيلي المفاجئ، تساؤلات حول موقف مصر من إذاعة مباريات المونديال الذي يشارك به المنتخب المصري بعد غياب 27 عاماً، عبر شاشات التليفزيون المصري.



و أكد هشام رشاد، نائب رئيس التليفزيون المصري للبرامج الرياضية، أن الهيئة الوطنية للإعلام لم تستقر حتى الآن على ما إذا كان سيتم شراء حقوق بث مباريات كأس العالم من عدمه، مشيرًا إلى أن المبلغ المطلوب دفعه لإعطاء مصر حقوق بث الدور الأول للبطولة، والمقدر بـ20 مليون دولار، هو مبلغ كبير ولا يمكن دفعه من جانب التليفزيون المصري.



وتحتكر “بي إن سبورتس” القطرية بث مباريات كأس العالم والبطولات التي تذيعها في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية من خلال البث باللغة العربية.