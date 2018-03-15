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قرعة دور الـ8 من دوري الأبطال.. مواجهات ناريَّة "مؤكدة"

15
MARCH
2018
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ستكون مدينة "نيون" السويسرية مسرحا لقرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا وذلك في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الجمعة "بتوقيت مكة المكرمة".
 
تأهلت 8 فرق إلى هذا الدور بواقع 3 أندية إسبانية هي: ريال مدريد (حامل اللقب)، برشلونة، إشبيلية، وناديين إيطاليين هما: يوفنتوس (وصيف النسخة الماضية)، وروما، وناديين إنجليزيين هما: مانشستر سيتي، وليفربول، ونادٍ ألماني هو بايرن ميوينخ.
 
 
على عكس دور الـ16، تسمح قوانين الاتحاد الأوروبي بجميع الاحتمالات في دور الثمانية، فيمكن أن يلتقي فريقان من نفس الدولة، وبالتالي قد نشهد على كلاسيكو إسباني أو قمة إنجليزية خاصة أو حتى منافسة إيطالية بحتة.
 
وستلعب مباريات الذهاب في هذا الدور يومي 3 و4 من شهر أبريل المقبل، وتقام مواجهات الإياب يومي 10 و11 من نفس الشهر، أي بعد مباريات الذهاب بأسبوع واحد.
 
النجم الأوكراني أندريه شفشينكو هو من سيقوم بسحب القرعة، بحضور ممثلين من جميع الأندية المتأهلة.
 
 
لا ترشيحات .. ولكن
 
يصعب في هذا المستوى من المنافسة منح أفضلية لأحد الأندية، خاصة أن هذه النسخة من البطولة شهدت انتصار المنطق وصعود الأندية الأفضل في جميع مباريات دور الـ16 –تقريبا- لكن خبرة ريال مدريد وتمرسه وتفرغه للمسابقة يجعله مع بايرن ميوينخ الألماني وبرشلونة الإسباني في أفضل موقع ممكن، بينما شخصية وصلابة يوفنتوس، وسرعة وأفكار مانشستر سيتي، وحماس واندفاع وهجوم ليفربول أمور تجبر الجميع على التخوف من مواجهتهم.
 
 
 
حظوظ أقل
 
أما روما الإيطالي وإشبيلية فهما –نظريًا- أقل شأنا من الآخرين، فللمرة الأولى منذ 10 سنوات يتأهل الجيالورسي إلى هذا الدور، لكن الاستخفاف به سيكون أمرا محفوفا بالمخاطر مع التذكير بأنه تصدر مجموعة تضم تشيلسي وأتلتيكو مدريد وتجاوز شاختار في دور الـ16 وهو النادي الوحيد من بين المتأهلين الذي لم يقبل أي هدف على ملعبه.
 
بينما نجح إشبيلية في الوصول إلى هذا الدور للمرة الأولى منذ 60 عاما، وليس لديه ما يخسره، وهو يراهن على شجاعة المدرب مونتيلا وامتلاكه مجموعة من الموهبين الذين سيحاولون صنع تاريخ لن ينسى للأندلسيين بعدما تجاوزوا مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد".
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