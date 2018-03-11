جماهير ليل الفرنسي تعتدي على لاعبيها

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اقتحمت جماهير فريق كرة القدم بنادي ليل الفرنسي، السبت، ملعب فريقها (ليل متروبول) وقامت بالاعتداء على لاعبي الفريق لفظيًا وجسديًا لسوء نتائج الفريق بالمسابقة المحلية.



ووفقًا لصحيفة (ليكيب) الفرنسية، فقد اقتحمت مجموعة من جماهير ليل المتواجدة بالمدرج الشمالي الملعب وقامت بالاعتداء على اللاعبين ولم يتمكن مسئولو الأمن من التدخل السريع بسبب الاندفاع الكبير.



وأكدت (ليكيب) أن الأمن أخذ فترة زمنية للسيطرة على الأمور، ولكن كانت الجماهير قد اعتدت بالفعل على اللاعبين بسبب سوء النتائج.

ولم يعلن عن وجود أي إصابات.



وتعادل ليل السبت مع ضيفه مونبيليه بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين.



ويحتل ليل المركز التاسع عشر، وهو أحد مراكز الهبوط للدرجة الأدني.