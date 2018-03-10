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نيمار يفاجئ إدارة برشلونة بطلب غير متوقع!

10
MARCH
2018
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لم تمض سوى أيام قليلة على إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا، حتى خرجت تقارير إعلامية تؤكد رغبة نجم النادي الباريسي، البرازيلي نيمار في العودة إلى فريقه السابق برشلونة.
 
وأوردت صحيفة موندو ديبورتيفو المقربة من النادي الكتالوني، أن نيمار نادم على انتقاله إلى سان جيرمان، وأخبر إدارة البارسا مؤخرا برغبته في العودة مجددا للدفاع عن ألوان البلوغرانا.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن النجم البرازيلي أدرك ضعف المنافسة في الدوري الفرنسي مقارنة مع نظيره الإسباني، مضيفة أن صاحب الـ26 عاما اعترف بأن السبب الحقيقي الذي دفعه لخلع القميص الأزرق والأحمر للبلوغرانا هو الخروج من عباءة الهداف التاريخي للبارسا، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
 
وتأتي هذه التقارير بعد أيام قليلة من خروج باريس سان جيرمان من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على يد ريال مدريد، إثر خسارته في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (2-5).
 
وكان نيمار الذي قضى 4 سنوات ناجحة مع برشلونة، فاز فيها بجميع الألقاب الجماعية الممكنة، قد انتقل الصيف الماضي إلى نادي "الأمراء" في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، ورجحت التقارير الإعلامية آنذاك أن يكون سبب رحيل النجم البرازيلي عن برشلونة هو رغبته في تحقيق إنجازات فردية، أبرزها جائزة الكرة الذهبية، والتي كان من الصعب عليه الفوز بها طالما استمر في اللعب تحت عباءة ميسي، نجم الفريق الكتالوني دون منازع.
روسيا اليوم
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