living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الاتحاد الانجليزي يغرم غوارديولا بسبب الشارة الصفراء

10
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



غرمّ الاتحاد الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لارتدائه شارة صفراء خلال المباريات احتجاجًا على سجن سياسيين مؤيدين لاستقلال إقليم كتالونيا، مسقط رأسه.


وحرص بيب غوارديولا، مدرب برشلونة سابقًا، على ارتداء الشارة الصفراء باستمرار خلال مباريات مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز، وكذلك ضمن منافسات الكأس المحلية، ودوري أبطال أوروبا.


وقال الاتحاد الانجليزي في بيان له اليوم الجمعة: "تم تغريم بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بمبلغ 20 ألف جنيه استرليني، وتم تحذيره إزاء تصرفاته المستقبلية عقب إقراره باتهام الاتحاد الإنجليزي له بتوجيه رسالة سياسية عن طريق ما يرتديه خاصة بواسطة شارة صفراء في انتهاك لقواعد الملابس والدعاية الخاصة بالاتحاد الإنجليزي".

وتحدث مارتن غلين الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد الماضي، بقوة دفاعًا عن قرار مؤسسته بتوجيه الاتهام لغوارديولا.


واعتذر غلين لاحقًا عن تعليقاته التي وجهها خاصة فيما يتعلق بالرموز السياسية والدينية وضرورة استبعادها من الظهور في المباريات.

Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout