كريستيانو رونالدو يعادل رقماً عمره 15 عاماً

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واصل اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، تألقه في المسابقة التي تبتسم له أكثر من غيرها، أي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث حقق انجازاً جديداً خلال المباراة التي فاز بها فريقه على باريس سان جيرمان (2-1) ، في إياب دور ثمن نهائي البطولة القارية.

وقد نجح البرتغالى رونالدو في معادلة رقم الهولندى رود فان نيستلروى، المهاجم السابق لفريقي ريال مدريد ومانشستر يونايتد الإنكليزي ، بالتسجيل في 9 مباريات متتالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعدما سجل مرة أخرى هدفاً في مرمى نادي باريس سان جيرمان، الثلاثاء الماضي على ملعب "بارك دي برانس" بالعاصمة الفرنسية

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "أس" الإسبانية، فإنّ هذا الرقم ال لم يستطع أى لاعب الوصول إليه منذ موسم 2002 - 2003 والذى كان يحتفظ به النجم الهولندي السابق فان نيستلروى، الذي سجل في 9 مباريات متتالية مع مانشستر يونايتد في نسخة 2002- 2003 لدوري الأبطال.

ويملك النجم البرتغالى فرصة تحطيم هذا الرقم والإنفراد بحيازته في حال نجاحه فى التسجيل خلال الدور ربع النهائى من دورى أبطال أوروبا للموسم الجاري (2017-2018).

ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هدافى دورى أبطال أوروبا لهذا الموسم برصيد 12 هدفاً، وهو نفس العدد من الأهداف الذي سجله الهولندي فان نيستلروي خلال نسخة 2002-2003.