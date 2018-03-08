طلب "خاص" من ماركينيوس لزميله نيمار

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كشف المدافع البرازيلي ماركينيوس عن حوار دار بينه وبين مواطنه نيمار، حاول فيه الأول إقناع نيمار بالبقاء في صفوف باريس سان جرمان رغم الإخفاق الأخير بدوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن ماركينيوس تحدث مع نيمار لإقناعه بالبقاء مع باريس سان جرمان موسما آخر، سعيا لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا.

ووفقا للصحيفة، قال ماركينيوس: "لقد طلبت منه البقاء وترك الأمور تهدأ قليلا. أنه لاعب مهم بالنسبة لنا".

وأضاف ماركينيوس: "عليه أن يضع ثقته في مشروعنا ولاعبينا وطاقمنا التدريبي".

وتجمع ماركينيوس ونيمار صداقة قوية، وينتظر من الاثنين تمثيل المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2018.

وغاب نيمار عن لقاء فريقه المصيري أمام ريال مدريد مساء الثلاثاء بداعي الإصابة، والذي خسر فيه سان جرمان وخرج من البطولة، ما أدى لانتقادات واسعة في فرنسا.

وكثرت الأنباء مؤخرا عن احتمالية رحيل نيمار إلى صفوف ريال مدريد الصيف المقبل، الأمر الذي قاد الكثيرين للتشكيك بولائه للنادي الفرنسي.