living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هدف رونالدو أمام سان جرمان كاد يتسبب في كارثة !

7
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كان اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو حاسماً مرة أخرى في تألق فريقه ريال مدريد الإسباني على المستوى القاري حيث ساهم بشكلٍ كبيرٍ في فوز النادي الملكي على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ( 2-1) في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتأهله بالتالي إلى الدور ربع النهائي للمسابقة.

لكن التألق اللافت للنجم البرتغالي في موقعة "بارك دي برانس" كاد أن يتسبب في كارثة بالنسبة له ولفريقه الإسباني، بحيث وبعد افتتاحه باب التسجيل في الدقيقة ال51 من المباراة كان رونالدو على بعد سنتيمترات قليلة من التعرض للإصابة بقنينة مياه "طائرة".

وأظهرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الأربعاء، صورة لكريستيانو أثناء احتفاله بتسجيل الهدف ، بينما تظهر قنينة مياه في الهواء على مقربة كبيرة منه، ألقاها عليه أحد أنصار نادي باريس سان جرمان.

ويعتبر هذا الهدف هو ال12 لرونالدو في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ما سمح له تصدر ترتيب هدافي المسابقة القارية بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه.

يُشار أنه بعد هدف رونالدو، عادل باريس سان جيرمان النتيجة بواسطة الأوروغوياني ايديسون كافاني ( د71) ، قبل أن يرجح كاسيميرو الكفة مرة أخرى لريال مدريد في الدقيقة ال80.

 

ايلاف
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout