هدف رونالدو أمام سان جرمان كاد يتسبب في كارثة !

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كان اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو حاسماً مرة أخرى في تألق فريقه ريال مدريد الإسباني على المستوى القاري حيث ساهم بشكلٍ كبيرٍ في فوز النادي الملكي على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ( 2-1) في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتأهله بالتالي إلى الدور ربع النهائي للمسابقة.

لكن التألق اللافت للنجم البرتغالي في موقعة "بارك دي برانس" كاد أن يتسبب في كارثة بالنسبة له ولفريقه الإسباني، بحيث وبعد افتتاحه باب التسجيل في الدقيقة ال51 من المباراة كان رونالدو على بعد سنتيمترات قليلة من التعرض للإصابة بقنينة مياه "طائرة".

وأظهرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الأربعاء، صورة لكريستيانو أثناء احتفاله بتسجيل الهدف ، بينما تظهر قنينة مياه في الهواء على مقربة كبيرة منه، ألقاها عليه أحد أنصار نادي باريس سان جرمان.

ويعتبر هذا الهدف هو ال12 لرونالدو في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ما سمح له تصدر ترتيب هدافي المسابقة القارية بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه.

يُشار أنه بعد هدف رونالدو، عادل باريس سان جيرمان النتيجة بواسطة الأوروغوياني ايديسون كافاني ( د71) ، قبل أن يرجح كاسيميرو الكفة مرة أخرى لريال مدريد في الدقيقة ال80.