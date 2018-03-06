حفل افتتاح كأس العالم بكرة القدم سيكون بطابع خاص

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صرح رئيس اللجنة الروسية المنظمة لكأس العالم "روسيا-2018" أليكسي سوروكين، بأن حفل الافتتاح لن يكون كلاسيكيا ومشابها لما سبقه من بطولات.

تحدث أليكسي سوروكين رئيس اللجنة الروسية المسؤولة عن تنظيم فعاليات كأس العالم 2018 في روسيا، بأن حفل الافتتاح الذي سيقام في 14 يونيو/حزيران

سيكون مختلفا عم سبقه ولن يكون كلاسيكيا.

سوروكين الذي تحدث عن الحفل، قائلا: "لقد أعددنا دراسة متكاملة حول حفل الافتتاح وتم تقديمها للاتحاد الدولي بكرة القدم"فيفا"، لكننا لن نكشف التفاصيل

والعمل جار حاليا، والافتتاح لن يحمل طابعا كلاسيكيا مشابها لجميع البطولات السابقة، كالتي شاهدناها في جنوب أفريقيا والبرازيل، ولن يكون مشابها لحفل افتتاح كأس القارات في سانت بطرسبورغ

وسيتم إجراء العديد من التغييرات على الحفل ليكون على مستوى عال".