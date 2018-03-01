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ميسي يستهدف رقما مميزا جديدا أمام لاس بالماس

1
MARCH
2018
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يواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني التألق وتحطيم الأرقام القياسية، وهذه المرة يرغب بإضافة رقم مميز جديد لتاريخه، عندما يحل فريقه ضيفا على لاس بالماس اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن ميسي يحتاج لتسجيل هدفين في مباراة اليوم ليصل للهدف رقم 600 في مسيرته مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني بعدما سجل بالمجموع 598 هدفا حتى الآن.

وأحرز ليونيل ميسي 537 هدفا مع برشلونة، و61 هدفا بقميص التانغو.

واحتفل ليونيل بتسجيل 500 هدف مع برشلونة في أبريل الماضي عندما سجل في شباك ريال مدريد.

وسجل ميسي أهدافه الـ537 مع برشلونة بواقع: 371 هدفا في الدوري المحلي، و98 في التشامبيونز ليغ، 47 في الكأس و13 في السوبر الإسباني، و3 أهداف في السوبر الأوروبي، و5 في كأس العالم للأندية.

روسيا اليوم
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