عن الثروة الضخمة لكريستيانو رونالدو

A + A -



ديدا ميلود -





كشف موقع “سيليبريتي نيت وورث” الأميركي المتخصص في تقييم الإيرادات الصافية للمشاهير عن الثروة التي يمتلكها البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني والبالغة 400 مليون دولار أميركي.

وبحسب الموقع الشهير، فإن الدولي البرتغالي يمتلك في حسابه 400 مليون دولار أميركي جمعها من خلال مصادر متعددة، يتقدمها راتبه السنوي الذي كان يتقاضاه خلال تجربته الاحترافية في إنكلترا وإسبانيا، وتحديداً عندما كان لاعباً سابقاً في نادي مانشستر يونايتد أو عندما انتقل إلى صفوف ناديه الحالي ريال مدريد .

وأوضح التقرير بأن رونالدو تقاضى 12.2 مليون دولار سنوياً في عقده الأول مع مانشستر ثم ارتفع هذا الراتب إلى 31 مليون دولار في عام 2007، وبعد انتقاله إلى مدريد أصبح يتقاضى من خزينة الريال راتبًا سنوياً يقدر بـ 25 مليون دولار، ليصل حالياً إلى 57 مليون دولار.

كما يعتبر رونالدو اللاعب الأكثر دخلاً في العام بعدما بلغت إيراداته 93 مليون دولار في عام 2017.

وفضلاً عن الراتب السنوي، فإن رونالدو يتحصل على أموال إضافية من موارد أخرى ترفع من ثروته خاصة عقود الرعاية والإعلانات التي تدر عليه أموالا طائلة، خاصة عقد رعايته مع الشركة الأميركية “نايكي” التي تعاقد معها في نهاية عام 2016 بعقد لمدى الحياة مقابل مليار دولار أميركي.

*