لبنان يكتسح الهند في تصفيات كأس العالم

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ضمن منافسات تصفيات كأس العالم الاسيوية لكرة السلة، و خلال فعاليات الدور الرابع من المجموعة الثالثة، حقق المنتخب اللبناني انتصاراً سهلاً ومستحقاً بنتيجة 90 - 50 و بفارق 40 نقطة امام مضيفه المنتخب الهندي في المباراة التي اقيمت على الاراضي الهندية .

ففي الربع الاول ، بسط رجال الارز السيطرة النسبية في الدقائق الاولى، وسرعان ما صنعوا الفارق واكملوا تألقهم في الربع الثاني لينتهي النصف الاول بتقدم رجال الارز بنتيجة 47 – 25 و بفارق 22 نقطة .

وفي الربع الثالث ، تابع اللبنانيون سيطرتهم و وسعوا الفارق سريعاً ليتخطى الفارق الـ 30 نقطة وسط استسلام تام من قبل لاعبي المنتخب الهند ، و في الربع الاخير لم يتغير الكثير حيث أكمل رجال الارز لقاءهم بخطى ثابتة ليتمكنوا من انهاء المباراة بنتيجة 50 - 90 وبفارق 40 نقطة امام المنتخب الهندي لينجحوا باحراز الانتصار الثالث من اصل اربعة مباريات .

وجاءت نتائج الارباع على الشكل التالي :

-الربع الاول : الهند 16 - 22 لبنان .

-الربع الثاني : الهند 25 - 47 لبنان .

-الربع الثالث : الهند 37 - 68 لبنان .

-الربع الرابع : الهند 50 - 90 لبنان .