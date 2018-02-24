تصفيات كأس العالم في كرة السلة.. بعثة لبنان غادرت الى الهند

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غادرت بعثة لبنان للرجال في كرة السلة ظهر السبت الى الهند لخوض اللقاء ضد الهند ضمن المجموعة الآسيوية الثالثة لتصفيات كأس العالم والذي سيقام في بنغلور الهندية عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الاثنين 26 شباط الجاري بتوقيت بيروت .وضمت البعثة: غازي بستاني(رئيساً)،جوزيف عبد المسيح(اداريا)،باتريك سابا(مدرباً)، مروان خليل(مساعداً للمدرب)،جاد مبارك(كشافاً)،خليل نصار(معالجاً فيزيائياً)،فؤاد جرجس(لياقة بدنية)،علاء غشام(لوجستياً)،جان عبد النور(قائد المنتخب)،علي كنعان،ايلي رستم،ايلي اسطفان،وائل عرقجي،أمير سعود،شارل تابت، باسل بوجي ،ايلي شمعون،جيرار حديديان،جاد خليل وأثير ماجوك(لاعبين).

وكان في وداع البعثة في مطار رفيق الحريري الدولي أمين عام الاتحاد المحامي شربل ميشال رزق ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية أكرم الحلبي اللذين تمنيا التوفيق للبعثة في المباراة ضد الهند واضعين امكانيات الاتحاد بتصرف المنتخب بهدف الوصول الى نهائيات كأس العالم التي ستقام في الصين العام المقبل.

وتأتي مغادرة منتخب لبنان الى الهند غداة الفوز الكبير الذي حققه منتخب الأرز على المنتخب السوري وبنتيجة(87-63) مساء الجمعة الفائت على ملعب مجمّع نهاد نوفل.