الفيفا يقترب من سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر

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كشفت مجلة فوكيس الألمانية عن اقتراب الاتحاد الدولي لكرة القدم من سحب تنظيم مونديال كأس العالم، النسخة ألفين واثنين وعشرين من قطر، وإسناده إلى الولايات المتحدة الأميركية أو إنجلترا.

ووفقا للمجلة، فإن فيفا، اتخذ قراره وسيعلن عنه نهاية الصيف المقبل، وتحديدا بعد انقضاء منافسات مونديال ألفين وثمانية عشر الذي سيقام في روسيا.

وكانت الدوحة قد تعرضت لانتقادات دولية لاذعة على مدى السنوات الماضية، للاشتباه بشرائها أصوات عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا، وانتهاج طرق مشبوهة في الفوز باستضافة المونديال، كما لمح إلى ذلك التحقيق الذي نشره في سبتمبر من عام 2014 الرئيس السابق للجنة الأخلاقية في الفيفا مايكل غارسيا.