صراع لبناني سوري...سلّوي

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يسعى منتخب لبنان لكرة السلّة إلى استعادة نغمة الانتصارات في تصفيات آسيا والأوقيانوس المؤهّلة إلى كأس العالم لكرة السلة 2019 في الصين، عندما سيواجه نظيره السوري عند الخامسة من بعد ظهر اليوم، قبل أن يسافر لملاقاة منتخب الهند يوم الإثنين المقبل ضمن المجموعة الثالثة. واستهل الفريق اللبناني مشواره في التصفيات بفوز كبير على الهند 107-72 قبل أن يخسر أمام الأردن 87-83.

وكانت سورية خسرت أمام الأردن 109-72 قبل أن تهزم الهند 74-57 في مباراتها السابقة. وحالياً، يتصدر الأردن الترتيب من فوزين متتاليين يليه لبنان وسورية ولكل منهما فوز وخسارة.

وسيخوض لبنان مباراته الأولى بقيادة مدربه الجديد باتريك سابا الذي عيّن خلفاً لليتواني راموناس بوتاوتاس، في إطار سعيه للتأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه. واستعد لبنان لمواجهة سورية بالفوز ودياً على قطر مرتين خلال معسكر تدريبي أقامه في الدوحة الأسبوع الماضي.

وتضم تشكيلة لبنان للمباراة جان عبد النور ووائل عرقجي وأمير سعود وشارل تابت من الرياضي بطل الدوري اللبناني في المواسم الأربعة الماضية، إضافة لإيلي شمعون لاعب الهومنتمن وايلي رستم من الشانفيل وعلي كنعان من بيبلوس. وسيتأهل أول ثلاثة فرق في المجموعات الأربع إلى الدور الثاني في التصفيات.