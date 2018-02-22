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رقم قياسي يسجل في تاريخ كأس العالم بكرة القدم

22
FEBRUARY
2018
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انتهت عملية اختيار المتطوعين لكأس العالم 2018، المقررة صيف العام الحالي في روسيا، ليسجل بذلك رقم قياسي في تاريخ مسابقات البطولة من حيث عدد المتقدمين.
 
أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2018 في روسيا، الانتهاء من عملية قبول الطلبات للأشخاص الذين تقدموا من أجل العمل كمتطوعين خلال فترة البطولة.
وبحسب اللجنة المسؤولة، فإن عدد الطلبات التي قدمت وصل الى 870 176 طلبا وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة، ليتم قبول 17040 طلبا فقط.
 
وتتراوح أعمار المتقدمين بين 18 و80 عاما ويمثلون 112 بلدا.
 
من جهته وجه رئيس اللجنة المنظمة "روسيا-2018" أليكسي سوروكين التهنئة لجميع الأشخاص الذين تم قبول طلباتهم وتمنى لهم التمتع بالبطولة.
 
وتتوزع الوظائف والأعمال التي سيقوم بها المتطوعون في 20 مجالا، منها ما يتعلق بمراسم التجهيزات والنقل والعمل مع وسائل الإعلام وخدمات الجماهير وغيرها.
 
وسيخضع المتطوعون خلال الأشهر المقبلة لدورات تدريبية بالإضافة للعمل في عدد من الملاعب.
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