نادي الحكمة الرياضي : غير مسؤولين عن اية تصاريح او بيانات لا تصدر عن مكتبنا الاعلامي والرئيس او امانة السر

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وطنية - عقدت اللجنة الادارية لنادي الحكمة الرياضي - بيروت، جلستها الساعة الخامسة من مساء اليوم في مركز النادي، واصدرت البيان التالي: "ان ادارة النادي تعود لتؤكد انها ترتبط باحسن العلاقات مع الاتحادات الرياضية لكرة السلة ولكرة القدم وتكن كل الاحترام والتقدير المودة لرؤساء ولجان هذه الاتحادات ولحكامها الدوليين.



ان ادارة النادي تطلب من جميع الاداريين ورابطة الجمهور والجمهور والمحبين والاعلاميين والغيارى على مصلحة النادي ومسيرته الرياضية توخي الدقة في مقاربة شؤونه الخاصة وعدم اطلاق العنان والتصاريح من كل حدب وصوب اكانت صحيحة او مغلوطة وعليهم مراجعة ادارة اللنادي قبل اطلاق اية تصاريح او ردود قد تصب في غير مكانها السليم وتنعكس سلبا عليه وتتسبب له بالضرر البالغ وقد تأتي بصورة غير مرجوة.



ان ادارة النادي تعود لتؤكد انها غير مسؤولة عن اية تصاريح او بيانات او اي خبر قد يصدر في الاعلام او على صفحات التواصل الاجتماعي سوى مسؤوليتها عن البيانات الرسمية التي تصدر عن مكتبها الاعلامي وتصاريح الرئيس او امانة السر.



ان ادارة النادي تعلن انها على مسافة واحدة من المراجع الدينية والسياسية والاقتصادية كافة وتؤكد ارتباطها الوثيق بمطرانية بيروت المارونية وتستظل بعباءة راعيها المطران بولس مطر السامي الاحترام مرجعها الاوحد الوحيد.



ان ادارة النادي تعلن على الملأ انها لن تألو جهدا او يهدأ لها بال الا بعد انقاذه من ازمته المالية وايصاله الى شاطىء الامان بمد يد التعاون الى كل من عشق تاريخه وله الحنين بالعودة اليه".