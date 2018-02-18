برشلونة يحسم "كلاسيكو السلة" ويهزم ريال مدريد

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حسم فريق برشلونة كلاسيكو كرة السلة الإسباني لمصلحته، ليتوج بطلاً لكأس ملك إسبانيا، بعدما هزم غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة (92-90) في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في المباراة النهائية للمسابقة التي حفلت بالإثارة والندية بين الغريمين اللدودين.

واستحق برشلونة اللقب، في ظل نجاحه في تقديم أداء أفضل من نظيره ريال مدريد، إذ أنهى البرسا الشوط الأول لمصلحته 40-34، ثم عاد ليحسم الفترة الثالثة أيضاً قبل أن يقبض على اللقب في نهاية اللقاء، ليضع حداً لهيمنة ريال مدريد على كأس إسبانيا منذ أربعة مواسم.

وبتتويجه بطلاً للمسابقة استعاد الفريق الكتالوني لقباً غاب عن خزائنه لمدة خمس سنوات منذ آخر تتويج له في موسم (2012-2013) على حساب فالنسيا، ليضيف لقب الكأس رقم الـ24 لبطولاته.

في المقابل، توقفت هيمنة الفريق الملكي على البطولة خلال الأربعة مواسم الأخيرة ليتوقف رصيده عند 27 لقباً ويظل في صدارة المتوجين بفارق 3 ألقاب عن الفريق الكتالوني.

(العربي الجديد)