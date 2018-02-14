خاميس يدعم ريال مدريد أمام سان جيرمان من أجل "الانتقام"

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قالت تقارير صحفية، إن لاعب نادي بايرن ميونخ، خاميس رودريغيز، أعلن دعمه لفريقه السابق ريال مدريد الإسباني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وأضافت هذه التقارير أن دعم لاعب بايرن ميونيخ، لناديه السابق ريال مدريد، ليس بدافع الحب كما يتهيأ للبعض، بل له دوافع أخرى يسعى خاميس لتحقيقها.



وأكدت أن اللاعب خاميس رودريغيز يرغب باستمرار ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا أملا في مواجهته بدور ربع نهائي البطولة بهدف الانتقام من مدربه السابق زين الدين زيدان.



وأشارت إلى أن اللاعب الكولومبي، أعلن دعمه للفريق الملكي خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الإسبانية مدريد.



وكان خاميس رودريغيز قد غادر ريال مدريد إلى بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة، لمدة عامين.

المصدر: عربي 21