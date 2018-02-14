إنجاز لبناني جديد في كرة السلة

A + A -

استعاد منتخب لبنان للناشئين في كرة السلة، توازنه وسحق المنتخب العراقي بنتيجة (86- 49) في اليوم الرابع وما قبل الأخير من المرحلة الثانية من بطولة غرب آسيا للناشئين (تحت ال18 سنة) في كرة السلة التي تقام في صالة الأمير حمزة في العاصمة الأردنية عمان والتي ستختتم غدا.

وسيطر لاعبو منتخب الأرز على الفريق العراقي منذ بداية المباراة، فتقدموا في الربع الأول (29- 5)، ثم (45- 16) في الثاني، و(59- 29) في الربع الثالث، لينهوا المباراة بنتيجة (86- 49).

وبهذا الفوز تأهل منتخب الأرز إلى نهائيات بطولة آسيا (تحت ال18 سنة) التي ستقام في بانكوك (تايلاندا) في الصيف المقبل، إذ ان المطلوب تأهل ثلاثة منتخبات من المنتخبات الخمسة المشاركة في بطولة منطقة غرب آسيا: لبنان، الأردن، ايران، سوريا والعراق، إلى البطولة القارية، مع الاشارة إلى أن المرحلة الأولى أسفرت عن تصدر ايران الترتيب يليها لبنان.

وتبقى للبنان مباراة واحدة في البطولة ضد المنتخب السوري، ستقام عند الساعة السادسة من مساء غد الخميس بتوقيت بيروت.