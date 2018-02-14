ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. 1.2 مليار يورو على أرض الملعب

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لن تكون مبارة ريال مدريد الإسباني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، التي ستجرى مساء الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مبارة قمة فحسب، بل ستكون إحدى أغلى مباريات كرة القدم في تاريخ كرة القدم إن لم تكن الأغلى على الإطلاق.

وقالت صحيفة "الماركا" الإسبانية إن هذه المبارة ستجمع بعض أغلى لاعبي كرة القدم على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، مشيرة إلى أن قيمتهم الإجمالية تقدر بحوالي 1.2 مليار يورو.

وأنفق رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز على لاعبيه الـ23 حوالي 469 مليون يورو، فيما أنفق باريس سان جيرمان 466 مليون يورو على ثلاثة من مهاجميه فقط (نيمار وكافاني ومبابي).

وفيما يلي أغلى لاعبي الريال: كريستيانو رونالدو (96 مليون يورو) - غاريث بيل (91 مليون يورو) - كريم بنزيمة (35 مليون يورو) - ماتيو كوفاتشيتش (31 مليون يورو) - لوكا مودريتش (30 مليون يورو) - إيسكو (30 مليون يورو) - تونس كروس (30 مليون يورو) - ثيو هرنانديز (28 مليون يورو) - سيرجيو راموس (27 مليون يورو) - داني سيبالوس (16.5 مليون يورو).

أما قائمة أغلى لاعبي الفريق الباريسي فجاءت كالآتي: نيمار (222 مليون يورو) - كيليان مبابي (180 مليون يورو) - كافاني (65.5 مليون يورو) - دي ماريا (63 ميلون يورو) - تياغو سيلفا (42 مليون يورو) - خافيير باستوري (42 مليون يورو) - جوليان دراكسلر (40 مليون يورو) - ماركينيوس (31.4 مليون يورو) - لايفين كورزاوا (25 مليون يورو) - يوري (16 مليون يورو).

وأوضحت "الماركا" أن قيمات هؤلاء اللاعبين تغيرت على اعتبار أن صفقات ضمهم أجريت في فترة سابقة، مضيفة "قيمة لاعبي الريال الحالية تقدر بـ853 مليون يورو، مقابل 756 مليون يورو لقيمة لاعبي باريس سان جيرمان الحالية".