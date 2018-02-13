هل باتت عودة نوير إلى المستطيل الأخضر وشيكة؟

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سافر مانويل نوير إلى تايلاند، لقضاء عطلة قصيرة ومتابعة فترة النقاهة، بعد تعرضه إلى إصابة لازال تحرمه من المشاركة مع فريقه منذ شهور. فيما يتوقع عودة الحارس الألماني إلى الملاعب في شهر نيسان/ أبريل، كما كشفت تقارير صحفية.

ذكر موقع "شبورت1" أن الحارس الألماني مانويل نوير سافر هذا الأسبوع إلى تايلاند لقضاء عطلة قصيرة، ومواصلة فترة النقاهة بعد تعرضه لإصابة أبعدته عن المستطيل الأخضر لعدة شهور.

يشار إلى أن معاناة نوير(30 عاما) بدأت بعد تعرضه إلى إصابة في رجله اليمنى خلال حصة تدريبية في نهاية مارس/آذار، حيث تعرض لشرخ في مشط قدمه وجرى تركيب مسمار فيه لتثبيته، بيد أن ذلك لم ينفع، إذ لاحقته إصابة جديدة في مدريد في( 18 أبريل/نيسان 2017) أثناء مباراة ربع نهائي أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد الإسباني وانكسر مشط قدمه في موضعين.

وقال، صالح حميديتش، مدير الكرة في نادي بايرن ميونخ "لقد أخذ (نوير) أسبوع راحة، لكن هذا أمر طبيعي، لذ فإن فترة التأهيل الطويلة تستغرق راحة قليلة". وأوضح الموقع الألماني أن نوير اصطحب معه زوجته نينا إلى تايلاند، ليس فقط من أجل الاستراحة والانقطاع عن عالم كرة القدم، بل للاستفادة من فترة النقاهة باقصى قدر ممكن.

وفي نفس السياق، أكد حميديتش أن "مانويل نوير الآن في الطريق الصحيح، وسيحصل من جانبنا على كل الوقت من أجل استعادة عافيته" وأضاف : "لا أعرف متى سيعود نوير إلى الملاعب".

من جهة أخرى، توقع نفس الموقع الألماني عودة نوير إلى المستطيل الأخضر في شهر أبريل/نيسان، حيث يامل اللاعب الألماني أن يتعافى من الإصابة قبل بداية بطولة كأس العالم، التي ستحتضنها روسيا في الصيف الحالي.