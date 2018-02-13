وبحسب صحيفة "ماركا" أعرب تابيا عن أمنياته "أن يصل جميع اللاعبين إلى المونديال بالمستوى الذين هم عليه الآن، هذا الأمر مهم بالنسبة لمسؤولي الجهاز الفني".

وأضاف "مستوى سيرغيو أجويرو رائع للغاية، وميسي دائما في القمة، نتحدث مع ليو كي يراعي ذلك الأمر ويلعب بشكل أقل مع برشلونة" ليصل بوضع جيد إلى المونديال،

من ناحية أخرى، أشار تابيا إلى أنه تلقى عرضا الأسبوع الماضي للمشاركة في مباراة ودية أمام كتالونيا في برشلونة، في الرابع من يونيو المقبل، وفقا لموقع "كوورة"

وأضاف " المدرب خورخي سامباولي قال لي إن الأمر سيكون جيدا بالنسبة لنا على المستوى الكروي كما أنه مهم على المستوى الاقتصادي، لم ننه الاتفاق بعد".